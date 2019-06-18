كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تنشر صورا جديدة تؤكد تورط إيران فى هجوم خليج عمان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الجيش الأمريكى، صورًا جديدة يقول إنها لقوات إيرانية تزيل لغما من ناقلة يابانية بعد هجوم الأسبوع الماضى فى خليج عمان.