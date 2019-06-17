أمام “صمت” مطبق للمشاهير.. أسطورة الكرة المصرية ينعي وفاة محمد مرسي

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أمام صمت شبه تام لنجوم الكرة المصرية، نعى محمد أبو تريكة، أسطورة كرة القدم المصرية. ومحلل قنوات ” بي ان سبورت” القطرية، وفاة محمد مرسي، الرئيس المصري السابق.
وكتب أبوتريكة، مساء اليوم، تدوينة على حسابه الرسمي على ” تويتر”، ينعي فيها وفاة مرسي، ويتمنى له الرحمة والمغفرة.
وجاء في تدوينة أبو تريكة:
ففي حدث مفاجئ، توفي اليوم الاثنين، الرئيس المصري السابق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته فى قضية التخابر مع قطر.
وطلب المتوفى الكلمة من القاضي، حسب ما نقلت مواقع مصرية، حيث سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، ونقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.
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