رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي: قلتُ لبوريطة إن أجدادي جاؤُوا من “المغرب”.. وندعم حلا سياسيا لنزاع الصحراء

كشف رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي “ديفي ألكولومبر” أنه قال لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، خلال لقائه به، أول أمس السبت، إن أجداده “العظماء” جاؤوا من المغرب، وأخبره أنه يحترم المغاربة كثيرًا، إذ إن جدته الكبرى “سارة ألبرتو أكولومبر” جاءت من مدينة طنجة إلى البرزايل، قبل 110 سنوات.

وأورد المتحدث ذاته أن لقاءه بناصر بوريطة أكد إعادة روابط الشراكة الصادقة بين البلدين، وجاء ذلك في خضم زيارة الوزير لدول أمريكا اللتينية في جولة ديبلوماسية بين11 و14 يونيو الجاري.

وأكد وزير الشؤون الخارجية البرازيلي “إرنيستو أراوجو”، الخميس 13 يونيو الجاري، في برازيليا، أن البرازيل تدعم جهود المغرب من أجل التوصل إلى “حل واقعي” لقضية الصحراء، التي عمرت طويلا، معربا عن استعداد بلاده للمساهمة في مختلف الجهود من أجل التوصل إلى “حلول تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد الخطابات”.

وقال رئيس الديبلوماسية البرازيلية، في مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، بمناسبة زيارة الأخير إلى برازيليا: “في ما يتعلق بقضية الصحراء، القضية الحيوية بالنسبة إلى المغرب، فإن البرازيل تدعم جهود المغرب من أجل التوصل إلى حل واقعي لقضية الصحراء، التي عمرت لعقود”.

وأوضح المتحدث نفسه أن بلاده “تبدي اهتماما كبيرا للمساهمة في مختلف الجهود المبذولة عبر العالم للتوصل إلى حلول، تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد خطابات، وتخلق قواعد جديدة للتعاون”، مشيرا إلى أن البرازيل ستساهم في ذلك بكل الوسائل المتاحة لها.