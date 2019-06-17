الشيخ الفيزاري ينعي مرسي برسالة قوية: قتلك جريمة مكتملة الأركان.. قتلك ضباطك بمال الخليج وعن قريب سيلحق بك جلادوك

تتوالى ردود الفعل والتعليقات بعد ساعات من الوفاة المفاجئة للرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد ظهر اليوم الاثنين، أثناء محاكمته. وفي هذا السياق، خط الشيخ محمد الفيزازي، رسالة مؤثرة عن مرسي، نشرها على صفحته الرسمية في الفايسبوك، عدد فيها مناقب الراحل، معتبرا وفاته “جريمة مكتملة الأركان، وعن سبق إصرار وترصد”.

واستهل الفيزازي رسالته بالقول: “لست من الإخوان المسلمين، ولا أوافقكم الرأي في كثير من اجتهاداتكم. ولكن عند الموت تطوى الخلافات ولا تروى”، مضيفا “أعلم … فخامة الرئيس أنك قُتلت بكل معاني الكلمة للقتل..جريمة مكتملة الأركان عن سبق إصرار وترصد، وبكل غل ونذالة وظلم بواح… نسأل الله لك الشهادة”.

وزاد الشيخ الفيزازي “قتلك ضباطك بمال الخليج… وهذا ليس سرا، قتلوك ببطء، منعوا عنك الدواء والغذاء والغطاء. تركوا المرض، بل الأمراض تنخر جسدك وهم ينظرون، تركوك تصطك أسنانك من البرد في زنزانتك وهم يمرحون، تركوك في ظلمات العزلة مقطوع الصلة مع كل قريب وحبيب …”، مضيفا “قتلوك بالإهمال… كما قتلوك بالعزل… منذ ثورة يناير 2011 قتلوا كل شيء”.

ومضى الفيزازي في نعي مرسي برسائل سياسية قائلا “قتلوا جماعتك ومشروعك وفكرتك…ولا أستبعد أبدا قتلك بأسلوب آخر إضافي مع ترتيب سقوطك بتوقيت مدروس في المحكمة قصد إبعاد التهمة عن الانقلابيين القتلة”.

وقال “أيها الرئيس! ..لقد أفضيت إلى ما قدمت… وانتقلت إلى رحمة الله وعفوه… وعن قريب سيلحق بك جلادوك وسفاكو دمك… (عند ربكم تختصمون)..(وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)”.