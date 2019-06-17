قال فرانشيسكو طوتي، النجم التاريخي لفريق روما الإيطالي، إنه كان يرغب في انتداب المغربي حكيم زياش، للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن إدارة النادي لم تستمع إليه، وفضلت خيارات أخرى.
وحسب ما نقلته صحيفة ” فوتبول إيطاليا”، اليوم الإثنين، فإن طوتي، صرح في ندوة صحفية، بأنه طلب من إدارة النادي التعاقد مع اللاعب حكيم زياش، الذي أعجب كثيرا بإمكانياته، وبالأداء الذي قدمه الموسم الماضي مع فريق أجاكس أمستردام، لكن إصراراه لم يقابل بترحيب من قبل إدارة النادي.
وصرح الأسطورة الإيطالية قائلا: ” لقد قلت لهم تعاقدوا مع زياش، لكنهم فضلوا التعاقد مع باستوري”.
جدير ذكره، أن النادي الإيطالي سبق له وأن قدم الصيف الماضي، عرضا لأجاكس الهولندي من أجل جلب زياش، لكنه لم يكن بالجدية الكافية “ماليا” لدفع إدارة النادي الهولندي لقبول العرض.
كانت هذه تفاصيل خبر طوتي كان مصرا على جلب زياش: “لقد طلبت من إدارة روما التعاقد مع زياش لكنهم فضلوا باستوري” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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