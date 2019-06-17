يهم السائقين..المخالفات في انتظار أصحاب الزجاج المعتم في المغرب – التفاصيل

أصدرت مديرية الأمن، أخيرا، تعليمات قصد تشديد المراقبة على السيارات التي تضع الزجاج الأسود الحاجب للرؤية “فومي fumé “.

وكشف مصدر مسوؤل لـ”اليوم24″، أن المصالح الأمنية شددت الخناق على السيارات، وعلى كل سائق أداء مخالفة من الدرجة الثالثة، تتمثل في 150 درهما عند الأداء الفوري، أو سحب البطاقة الرمادية في حال العكس.

وأوضح مصدر الموقع، أن المخالفة تخص “عدم احترام الخصائص التقنية والمعايير القانونية المتعلقة بأدوات الرؤيةّ”. وشدد مصدر “اليوم24″، على أن ارتفاع حوادث السرقة على متن سيارات بزجاج قاتم ارتفعت في الشهور القليلة الماضية، ما عجل بضرورة تشديد الخناق على المخالفين.

وتم خلال نهاية الأسبوع الماضي، إيقاف المئات من السيارات في مختلف المدن، كما عمد عدد من السائقين على إزالة الزجاج المعتم، خوفا من مخالفة القانون.