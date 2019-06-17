كفركنا: إصابة خطيرة في جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب من قرية كفركنا، مساء اليوم الإثنين، بإصابة خطيرة في جريمة طعن.
وعلم أن الشاب يبلغ من العمر 19 عاما، وقد أصيب في بدنه (الجزء العلوي من الجسم).
ووصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الجريمة، وقدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى مستشفى "بورية" في طبرية.
ولم ترد بعد أية تفاصيل حول ظروف وملابسات الجريمة.
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