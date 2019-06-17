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الجيش الأمريكي ينشر صورا جديدة لعناصر إيرانية تزيل لغما من ناقلة النفط اليابانية

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي ينشر صورا جديدة لعناصر إيرانية تزيل لغما من ناقلة النفط اليابانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - رويترز

نشر الجيش الأميركي اليوم الاثنين صورا جديدة لقوات إيرانية تزيل لغما من ناقلة يابانية بعد هجوم الأسبوع الماضي على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وتعرضت ناقلة نفط يابانية وأخرى نرويجية، صباح الخميس، لهجمات في خليج عمان، لم يُحدد مصدرها، فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي البحري.

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ومنذ الخميس، حمّلت واشنطن طهران مسؤولية الهجمات التي وقعت أثناء وجود رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران لإجراء محادثات.

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