سوريا: قتلى وجرحى في (مفخخة) في القامشلي

في السياسة 18 يونيو,2019 نسخة للطباعة

قذائف الإرهاب تقتل 12 مدنيا بريف حلب

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

أفاد مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا في الحسكة بوقوع تفجير إرهابي في حي قدور بيك بمدينة القامشلي.

وقالت مصادر أهلية لمراسل سانا إن التفجير الإرهابي تم بواسطة سيارة مفخخة وتسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين. وذلك قرب مقر للاستخبارات التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في مدينة القامشلي شمال شرق سورية أمس الاثنين. وقال مصدر طبي في مدينة القامشلي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن “ما لا يقل عن سبعة أشخاص، ثلاثة منهم في حالة حرجة، أصيبوا في انفجار وسط سوق شعبية قرب دوار سوني بحي قدور بيك بمدينة القامشلي “. وأضاف المصدر أنه تم نقل الجرحى إلى عدد من المشافي، مشيرا إلى أن الانفجار وقع قرب مقر للاستخبارات التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية. وقال مصدر في وحدات حماية الشعب الكردية، لـ(د.ب.أ)، إن “سيارة من نوع فان انفجرت قرب دوار سوني وسط مدينة القامشلي، وأصيب عشرة أشخاص، فضلا عن حدوث أضرار كبيرة بالسيارات والمحال التجارية في المنطقة “. ويعتبر حي قدور بيك من الأحياء المختلطة العربية الكردية في مدينة القامشلي، ويخضع لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية . وتشهد مدينة القامشلي تفجيرات متكررة راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى. وتتهم الوحدات الكردية خلايا تابعة لتنظيم داعش بتنفيذ تلك العمليات. على صعيد اخر قتل 12 وأصيب 15 مدنيا بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بعدد من القذائف الصاروخية على قرية الوضيحي بريف حلب الجنوبي. وذكر مراسل سانا في حلب أن مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة المنتشرة في ريف حلب الغربي من اتجاه بلدة خان طومان والراشدين اعتدت مساء اليوم بعدة قذائف صاروخية على المنازل السكنية في قرية الوضيحي بالريف الجنوبي للمدينة ما تسبب بمقتل 12 مدنيا وإصابة 15 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم. وأشار المراسل إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مشافي المدينة لتقديم العلاج اللازم لهم حيث تبين أن إصابات بعضهم خطيرة. وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبها لتنظيم جبهة النصرة تعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة ما يتسبب بمقتل 12 ووقوع جرحى بين المدنيين. على صعيد اخر وبسلسلة رمايات مكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ أوقعت وحدات من الجيش خسائر بالأفراد والعتاد في صفوف إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرة بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي وتستهدف بشكل يومي الأحياء المدنية والمحاصيل الزراعية للفلاحين في ريف حماة الشمالي الغربي. وذكر مراسل سانا في حماة أن وحدات من الجيش نفذت ضربات مدفعية وصليات صاروخية طالت نقاطاً محصنة تابعة لمجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة في بلدتي كفرزيتا شمال غرب حماة بنحو 38 كم وأرينبة بريف إدلب الجنوبي. وأشار المراسل إلى أن وحدات من الجيش رصدت تحرك مجموعات من الإرهابيين برفقة آليات تتحرك على الطرق الزراعية بمحيط كفرسجنة بريف إدلب الجنوبي وتعاملت معها برمايات دقيقة وسط ارتباك في صفوف الإرهابيين وانسحاب معظمهم باتجاه النقاط التي انطلقوا منها. وبين المراسل أن التنظيم التكفيري تكبد خلال رمايات الجيش خسائر بالأفراد والآليات على مختلف محاور تسلله وفي نقاط تحصنه. وقضت وحدات من الجيش أمس على عدد من إرهابيي “جبهة النصرة” وأصابت آخرين ودمرت عدداً من آلياتهم في عملياتها على مواقعهم وتحركاتهم في اللطامنة والزكاة وحصرايا والصياد كفرزيتا بريف حماة الشمالي وحيش وعابدين والشيخ مصطفى والفطيرة بريف إدلب الجنوبي.