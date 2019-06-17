ضبط منتسب بفوج طوارئ بغداد الخامس متلبس بابتزاز اصحاب الجنابر بالمال

واضافت ان "المفتش العام جمال الأسدي وجه قسم التحقيق في مفتشية الداخلية باتخاذ الاجراءات اللازمة بالقضية بالتنسيق مع القضاة المختصين، حيث شكل القسم فريق عمل مشترك مع قسم الحماية والواجبات واستحصل أمراً قضائيا بالتحري والضبط".
وتابعت انه "تم نصب كمين للمتهم، أسفر عن ضبطه متلبساً بالجرم المشهود باستلام مبلغ 100 ألف دينار من من كل صاحب بسطية من البسطيات المجاورة لمثلجات نادية في شارع فلسطين"، مشيرة الى ان "عملية الضبط وثقت وارشفت صورياً وبأمر قضائي ونظم فريق الضبط محضر ضبط اصولي ودون افادة واعتراف المفوض وعرض قضيته أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه وفق القرار 160 لسنة 1983 ".
وتابعت ان "التحقيقات لازالت مستمرة بالقضية للوقوف على حيثياتها والمتورطين فيها".
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