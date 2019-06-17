وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، ان "ثلاث صواريخ كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي"، دون اعطاء المزيد من التفاصيل.
وافاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن انباء ذكرت بسقوط قذائف هاون على معسكر التاجي ببغداد، دون معرفة حجم الخسائر.
وافاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن انباء ذكرت بسقوط قذائف هاون على معسكر التاجي ببغداد، دون معرفة حجم الخسائر.
كانت هذه تفاصيل خبر خلية الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن استهداف معسكر التاجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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