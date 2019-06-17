خلية الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن استهداف معسكر التاجي

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، ان "ثلاث صواريخ كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي"، دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

وافاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن انباء ذكرت بسقوط قذائف هاون على معسكر التاجي ببغداد، دون معرفة حجم الخسائر.

