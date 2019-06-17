انباء عن سقوط قذائف هاون على معسكر التاجي ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "انباء ذكرت بسقوط قذائف هاون على معسكر التاجي شمالي بغداد". واضاف انه "لم يعرف حجم الخسائر المادية او البشيرة التي خلفها هذا القصف". يذكر ان قاعدة البكر الجوية تعرضت قبل ايام الى قصف باربعة قذائف هاون، الحقت اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية.



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