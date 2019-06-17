وحمل الائتلاف "مجلس الوزراء والقوى السياسية المسؤولية كاملة"، مشيرا الى ان "اي حسم لهذا الملف وفق قاعدة المحاصصة يعتبر تمردا على اسس البناء السليم للدولة، ولوصايا المرجعية الدينية العليا، ولحقوق الشعب وكفاءاته بمواقع الخدمة العامة".
واكد الائتلاف "رفضه ادارة وحسم هذا الملف بالطريقة الحالية"، داعيا الى "تمكين المعايير والكفاءات الوطنية من تسنم مواقع الخدمة بالدولة، ونؤيد اقرار المناصب على ضوء المعايير المهنية الصحيحة".
وحذر ائتلاف النصر، امس الاحد، من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة المحاصصة المقيتة الحالية، فيما دعا الى تاجيلها لحين استكمال جميع الاشتراطات والمعايير وبالذات المهنية والاستقلالية.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر: مجلس الوزراء يعتزم اعتماد الوجبة الاولى من المدراء العامين ونرفض هذه الخطوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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