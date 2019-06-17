حالات تسمم في البصرة ودائرة الصحة تؤكد ان عددهم هو سبعة

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، انه "وفقا لاحصائيات لقسم العمليات في دائرة صحة البصرة فأن ما دخل لطوارئ مستشفى الصدر التعليمي هو سبع حالات اصابة بالاسهال".

واضافت انه "تم اعطاء خمسة منهم العلاج ومغادرة المستشفى، فيما لا يزال اثنان يتلقون العلاج".



فيا اشار مختصون بالمستشفى الى ان "الاصابات بحالات التسمم التي حصلت بالبصرة طبيعية، وهي ضمن الرمج الطبيعي".

يذكر ان عددا من وسائل الاعلام نشرت خبرا تضمن ان اعدادا كبيرة اصيبوا بحالات تسمم لدى ردهة الطواريء في مستشفى الصدر التعليمي وسط البصرة.

