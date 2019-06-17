واضافت انه "تم اعطاء خمسة منهم العلاج ومغادرة المستشفى، فيما لا يزال اثنان يتلقون العلاج".
فيا اشار مختصون بالمستشفى الى ان "الاصابات بحالات التسمم التي حصلت بالبصرة طبيعية، وهي ضمن الرمج الطبيعي".
يذكر ان عددا من وسائل الاعلام نشرت خبرا تضمن ان اعدادا كبيرة اصيبوا بحالات تسمم لدى ردهة الطواريء في مستشفى الصدر التعليمي وسط البصرة.
كانت هذه تفاصيل خبر حالات تسمم في البصرة ودائرة الصحة تؤكد ان عددهم هو سبعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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