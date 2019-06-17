صور جديدة لقوات إيرانية تزيل لغما من الناقلة اليابانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الجيش الأمريكي ينشر صورا جديدة لقوات إيرانية تزيل لغما من الناقلة اليابانية التي تعرضت لهجوم في خليج عمان منذ أيام.

واتهم الجيش الأمريكي مليشيا الحرس الثوري الإرهابية بالضلوع في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

ونشر الجيش الامريكي حينها مقطع فيديو يظهر قارب يتبع مليشيا الحرس الثوري يقترب من ناقلة النفط التي تعرضت لهجوم ويزيل لغم لم ينفجر فيها.

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