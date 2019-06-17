فضيحة تركيا وابتزاز إيران.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الإثنين الـ 17 من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تبرز تصريحات بشأن تخصيب إيران لليورانيوم والذي وصفته أمريكا بأنه "ابتزاز نووي"، وأردوغان يخاطر بمستقبل تركيا من أجل إسطنبول، وحصول العين الإخبارية على وثائق تفضح جريمة قتل الفلسطيني بتركيا، والرعب من تصنيفها إرهابية يؤجج صراعات إخوان تونس، ونائب بالكونجرس يطالب بضربات عسكرية ضد إيران، وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي بأزمة قلبية خلال محاكمته.

أما في الاقتصاد فتطالعون، قطاعا العقارات والصناعة يقودان بورصة قطر لمزيد من الخسائر، و11.3 مليار دولار عجزا بميزانية تركيا في 5 أشهر، صحيفة تفضح أساليب إيران غير المشروعة للتحايل على العقوبات.

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وإلى الملاعب، ليفربول يدخل سباق التعاقد مع نجم سبورتنج لشبونة.

وبالفن تقرأون، "هاميلتون".. مسرحية أمريكية تتأهب لغزو العالم.

لتعرف على مزيد من الأحداث، يمكنكم مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة بالضغط هنا.