عبدالله بن زايد يلتقي وزير الشؤون الخارجية الفرنسي

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الإثنين، جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي في باريس.

جرى خلال اللقاء، الذي يأتي في إطار زيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الرسمية لفرنسا، بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وفرنسا والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، منها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية.

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وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها اليمن وليبيا.

وأكدالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات التاريخية والإستراتيجية الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات وفرنسا، مشيرا إلى الحرص المستمر على تعزيز مجالات التعاون بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، رحب جان إيف لودريان بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكدا العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وفرنسا.

وأشار إلى أن البلدين تجمعهما شراكة استراتيجية ويحرصان دائماً على تعزيز الجهود لتنمية أوجه التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.