الان تتابع برنامج الغذاء العالمي يدين منع الحوثيين إيصال المساعدات الإنسانية لليمنيين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أدان برنامج الغذاء العالمي، الاثنين، منع المليشيات الحوثية المدعومة من إيران إيصال المساعدات الإنسانية والغذاء إلى الشعب اليمني.
وقال بيان البرنامج، عبر حسابه الرسمي على تويتر، “اليوم لابد أن أبلغكم بأن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يتم منعه من إيصال المساعدات الغذائية إلى الأشخاص الأشد جوعاً في اليمن، حيث يتم التلاعب بالمساعدات الغذائية في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين على حساب الأطفال والنساء والرجال الذين هم في أمس الحاجة إليها”.
وأضاف المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، أن “الوضع الإنساني في اليمن مؤسف. وعلى الرغم من المعاناة الهائلة التي يعانيها 20 مليون يمني، نواجه مقاومة عنيفة للقيام بوظيفتنا وهي محاولة مساعدة الناس في البقاء على قيد الحياة”.
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