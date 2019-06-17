برنامج الغذاء العالمي يدين منع الحوثيين إيصال المساعدات الإنسانية لليمنيين

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أدان برنامج الغذاء العالمي، الاثنين، منع المليشيات الحوثية المدعومة من إيران إيصال المساعدات الإنسانية والغذاء إلى الشعب اليمني.

وقال بيان البرنامج، عبر حسابه الرسمي على تويتر، “اليوم لابد أن أبلغكم بأن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يتم منعه من إيصال المساعدات الغذائية إلى الأشخاص الأشد جوعاً في اليمن، حيث يتم التلاعب بالمساعدات الغذائية في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين على حساب الأطفال والنساء والرجال الذين هم في أمس الحاجة إليها”.