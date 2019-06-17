الارشيف / اخبار العالم

سقوط صواريخ على معسكر التاجي الذي تتواجد فيه قوات أميركية شمال بغداد

0 نشر
talal 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع سقوط صواريخ على معسكر التاجي الذي تتواجد فيه قوات أميركية شمال بغداد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفادت تقارير عربية، الاثنين، بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمال بغداد، الذي تتواجد فيه قوات أميركية.

يأتي ذلك بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ خطوات تصعيدية ضد المساعي الإيرانية النووية.

Advertisements

ويقع المعسكر على بعد حوالي 85 كلم شمال العاصمة، وفيه مطار وقاعدة عسكرية كبيرة، كانت تابعة للحرس الجمهوري في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، وفقا لقناة العربية.

ويتواجد في المعسكر 250 جندياً أميركياً، وفيه ورشات كبيرة لصيانة كافة أنواع الطائرات، ويشمل مخازن للصواريخ والعتاد والذخيرة.

يعتبر مركزاً مهماً للتموين والدعم اللوجستي، وتتواجد فيه 53 آلية عسكرية تتوزع بين ناقلات جنود ومدرعات ودبابات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط صواريخ على معسكر التاجي الذي تتواجد فيه قوات أميركية شمال بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا