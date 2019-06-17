شكرا لقرائتكم صور جديدة لإزالة إيران لغماً من الناقلة اليابانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر الجيش الأميركي، الاثنين، صوراً جديدة قال إنها لقوات إيرانية تزيل لغماً من ناقلة يابانية بعد هجوم الأسبوع الماضي في خليج عمان.

وذكرت القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان يشرح الصور أن "إيران مسؤولة عن الهجوم بناء على أدلة من تسجيل مصور ومصادر والمهارة المطلوبة لسرعة إزالة اللغم اللاصق الذي لم ينفجر".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن الخميس أن "حكومة الولايات المتحدة تعتبر أنّ جمهورية إيران الإسلامية مسؤولة عن الهجومين في بحر عمان".

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وقال بومبيو الذي ترأس وكالة المخابرات المركزية قبل أن يصبح وزيراً للخارجية "أجهزة المخابرات لديها الكثير من البيانات والكثير من الأدلة. سيرى العالم الكثير منها".

وتعرّضت ناقلتا نفط نروجية ويابانية الخميس في بحر عمان لهجومين ما أدّى لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، في تطوّر جديد يزيد التوترات في المنطقة التي تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

والجمعة، أصدر الجيش الأميركي تسجيلاً مصوراً قال إنه يظهر أن الحرس الثوري الإيراني يزيل لغما لاصقا غير منفجر من إحدى ناقلات النفط المستهدفة بالقرب من مضيق هرمز.