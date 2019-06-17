شكرا لقرائتكم العراق.. سقوط صواريخ على معسكر فيه قوات أميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية"، الاثنين، بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمال بغداد، الذي تتواجد فيه قوات أميركية.

ويقع المعسكر على بعد حوالي 35 كلم شمال العاصمة، وفيه مطار وقاعدة عسكرية كبيرة، كانت تابعة للحرس الجمهوري في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين.

يتواجد في المعسكر 250 جندياً أميركياً، وفيه ورشات كبيرة لصيانة كافة أنواع الطائرات، ويشمل مخازن للصواريخ والعتاد والذخيرة.

يعتبر مركزاً مهماً للتموين والدعم اللوجستي، وتتواجد فيه 53 آلية عسكرية تتوزع بين ناقلات جنود ومدرعات ودبابات.