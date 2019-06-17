فيديو .. عمرو أديب : خيرت الشاطر من غبائه هدد السيسي ومرسي إجتمع بقيادات الجيش كاملة .. «المعزول» من خطاب تهديد الشعب وبيان «وزير الدفاع» الحاسم وحتى وفاته «خلف القضبان»

الموجز - كتابة وإعداد - محمد علي هتاشم

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«محمد مرسي» من خطاب تهديد الشعب وبيان «وزير الدفاع» الحاسم وحتى سقوطه ميتاً «خلف القضبان»

- أثار نبأ وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط الجدل على صفحات السوشيال ميديا ، حيث توفى الرئيس المعزول أثناء محاكمته اليوم في قضية «التخابر» ، والموجز يقدم لقرائه التسلسل الزمني منذ «بيان عزل محمد مرسي وحتى وفاته» .

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مرسي يهدد الشعب المصري

ذكر موقع “,”بي بي سي“,” البريطاني، أن خطاب محمد مرسي حمل تهديدا صريحا للشعب المصري، مشيرا إلى أن الخطاب يجعل من الصعب توقع ما قد يحدث مع قرب انتهاء العد التنازلي للموعد النهائي الذي حدده الجيش.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس الإخواني تحت ضغط كبير بسبب استقالة ستة من وزرائه بالحكومة الإخوانية.

وأوضح الموقع، أنه بالرغم من ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات، فإن الرئيس “,”محمد مرسي“,” يصر على الاستمرار كحاكم للبلاد، ويرى الموقع أن “,”مرسي“,” لن يتراجع عن موقفه. (المصدر)

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بيان «السيسي» والذي أعلن فيه عزل «محمد مرسي»

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تضمن البيان عزل محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية ، وتعين رئيس المحكمة الدستورية رئيس لمصر لفترة مؤقتة ، وإجراء إنتخابات رئاسيه مبكرة و شكيل حكومة

مشاهد مثيرة من محاكمة مرسي

جلسة محاكمة مرسي فى قضية التخابر وانفعال مرسي على المحكمة ووصفها بالمهزلة والمحكمة ترد عليه

وفاة مرسي أثناء المحاكمة

توفي محمد مرسي، الاثنين، بنوبة قلبية حادة، أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر.

وذكر مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن مرسي طلب التحدث أمام القاضي خلال جلسة المحكمة المتعلقة بقضية التخابر واقتحام الحدود الشرقية، وقد سُمح له بذلك.

وأضاف أنه عقب رفع الجلسة، أصيب مرسي بإغماء، وحاول الموجودون في المكان إسعافه، إلا أنه توفي إثر نوبة قلبية حادة.

وأوضح مراسلنا أنه تم نقل جثمان مرسي إلى أحد المستشفيات القريبة من مقر المحكمة، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد أسباب الوفاة، مضيفا أنه سيتم بعد هذه الخطوات تسليم جثمانه لأسرته لدفنه.

يشار إلى أن مرسي موجود في السجن منذ نحو 6 سنوات، ويتلقى العلاج بشكل دوري. (المصدر)

دفن الرئيس المعزول

قالت مصادر لـRT، إن أسرة الرئيس المصري الأسبق المتوفى محمد مرسي، طلبت أن يكون الدفن بمسقط رأسه في قرية العدوة التابعة لمحافظة الشرقية.

وذكرت المصادر أن السلطات الأمنية المصرية في محافظة الشرقية رفعت درجة الاستعداد تمهيدا لنقل الجثمان، فيما أشارت إلى أن إجراءات أمنية مشددة سوف تفرض على الجنازة، ولم يتضح العدد المسموح له بحضور دفن مرسي.

ونوهت مصادر أمنية وشهود عيان بأن هناك انتشارا أمنيا مكثفا في قرية العدوة مسقط رأس الرئيس الأسبق المتوفى مرسى، والتي تشهد بين الحين والآخر مظاهرات لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين. (المصدر)