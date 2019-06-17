أمير قطر ينعى مرسي وأميركا ترفض التعليق على وفاته

كتب محمد بشاري نعى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفاة محمد مرسي العياط. وكتب تميم تغريدة على تويتر “تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء”. Advertisements ومن جانبها رفضت الولايات المتحدة الأميركية، التعليق على وفاة محمد مرسي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، الاثنين، “رأينا التقارير حول وفاة مرسي وليس لدينا تعليق”.

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