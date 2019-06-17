حراك العسكريين المتقاعدين: إقفال مرفق عام في بيروت الكبرى صباح الأربعاء

اعلن حراك العسكريين المتقاعدين انه "أمام استمرار تعنت السلطة في عدم تلبية مطالب العسكريين المتقاعدين وسحب كل المواد المتعلقة بحقوقهم، والحاقا لبيانها الاخير قررت هيئة التنسيق إقفال مرفق عام في منطقة بيروت الكبرى اعتبارا من السادسة من صباح الأربعاء، وسيتم تعميم تعليمات التنسيق تباعا.
ودعا الحراك في بيان "عائلات الشهداء وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد الجهوز والمشاركة في هذه التحركات التي تهدف الى الدفاع عن ذوي الدخل المحدود ولقمة عيشهم ورفضا للمساس بحقوق عائلات الشهداء والجرحى والمعوقين وسائر المتقاعدين".
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