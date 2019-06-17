برلماني ايراني يتوعد بإعادة النظر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

توعد رئيس اللجنة النووية في البرلمان ال​ايران​ي مجتبى ذوالنور بـ"تعليق تنفيذ البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي واعادة النظر في التعاون مع ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ ودراسة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي في حال عدم وفاء ​اوروبا​ بتعهداتها في ​الاتفاق النووي​".

وانتقد الاوروبيين، معتبراً "أنهم حالياً لايمتلكون ارادة جادة للحفاظ على الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن "الاوروبيين يحاولون كسب الوقت في هذه القضية وإن البقاء في الاتفاق النووي هو في صالحهم لكنهم لا يريدون دفع تكاليف البقاء فيه بل يريدون فقط إبقاء ​طهران​ مع سلب منافعها في الاتفاق".

وشدد على "ضرورة إنهاء الحالة التي لا تصب في مصلحة ايران وستتخذ الإجراءات اللازمة بعد انتهاء مهلة الشهرين"، لافتاً إلى أن "ايران سترفع نسبة التخصيب في المرحلة الاولى حيث كانت تخصب لغاية 20% قبل الاتفاق لكنها تعهدت بموجب الاتفاق خفض التخصيب الى نسبة 3.67 % لكن إذا ما انتهت المهلة ستقوم بأي نسبة تحتاجها من التخصيب".