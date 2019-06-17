نائب بريطاني: حذرنا بتقرير سابق من أن ظروف اعتقال مرسي قد تؤدي لوفاته

لفت عضو ​البرلمان البريطاني​ كريسبن بلانت إلى "اننا حذرنا في ​تقرير​ سابق لنا من أن ظروف اعتقال الرئيس المصري الراحل ​محمد مرسي​ قد تؤدي لوفاته"، مشيراً إلى أن "السلطات المصرية رفضت طلبا منا لزيارة محمد مرسي في سجنه".

وأشار إلى أن "آخر ما قاله مرسي في المحكمة قبل وفاته إنه لا يرى ما يجري في المحكمة ولا المحامي ولا الإعلام"، معتبراً أن "الموت المحزن لمرسي يجبر سلطات مصر على احترام المعايير الحقوقية"، مؤكداً أن "ليس هناك أي صمام أمان لدى المجتمع المصري جراء القمع".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.