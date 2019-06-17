انصار الله: الطيران المسير ينفذ عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي

اعلن المتحدث العسكري بإسم انصار الله اليمنية ان سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي في ​السعودية​"، وذلك بحسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين. وتحدث المتحدث العسكري عن عمليات واسعة لسلاح الجو المسير على مطار أبها الدولي بطائرات "قاصف 2K" أصابت أهدافها بدقة. هذا وأسفر هجوم الحوثيين على مطار أبها جنوب غربي السعودية بصاروخ "كروز" عن إصابة 26 شخصاً بجروح يوم الأربعاء في 12 حزيران الماضي. وفي 14 حزيران الماضي، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف "2كا" على مطار أبها.

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