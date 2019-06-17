العفو الدولية: سجل مصر الحافل بالتعذيب يجعل التحقيق بوفاة مرسي مطلبا ملحا

لفتت منظمة "العفو الدولية" إلى أنه "لدى السلطات بمصر سجل حافل في الحجز الانفرادي لفترات طويلة والتعذيب وسوء المعاملة ما يجعل التحقيق بوفاة الرئيس المصري الراحل ​محمد مرسي​ مطلباً ملحاً".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.