علمت قناة الـ"MTV" بأن "جلسة ​لجنة المال والموازنة​ انتهت وتم إرجاء البحث ببند الـ2% على البضائع المستوردة إلى حين وصول تصوّر من وزير المال ​علي حسن خليل​ يجمع كل الافكار".

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كانت هذه تفاصيل خبر MTV: انتهاء جلسة لجنة المال وارجاء البحث ببند الـ2 بالمئة على البضائع المستوردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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