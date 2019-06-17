اشار وزير المال النائب ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "لم يفهمتغريدة الزميل وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​، ‏ما قاله قاله وموقفي واضح في الحكومة و​مجلس النواب​ ولست في معرض الرد أو السجال وكان الأجدى أن يوضح في الجلسة اليوم بدل أن يثني على كلامي داخلها ويتحدث خارجها".

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كانت هذه تفاصيل خبر ‏خليل ردا على بطيش: موقفي واضح في الحكومة ومجلس النواب ولست في معرض السجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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