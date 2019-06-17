بطيش: خليل اصاب بقوله ان اقتراحي فرض رسم مؤقت 3 % على المستوردات لكنه اغفل ان يذهب 35 % لدعم انتاجنا

اشار وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​ الى ان وزير المال ​علي حسن خليل​ اصاب بقوله ان ما يجب ان يعرفه الرأي العام كان اقتراحي فرض رسم مؤقت 3 % على كل المستوردات. لكنه اغفل او سقط سهوا عنه اقتراحي ان يذهب 35 % منها لدعم انتاجنا"

اضاف بطيش في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا "لا اله نصف القول ونقيضه، ويبقى القول دائما لا اله الا الله".