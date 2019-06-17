بطيش: خليل اصاب بقوله ان اقتراحي فرض رسم مؤقت 3 % على المستوردات لكنه اغفل ان يذهب 35 % لدعم انتاجنا

اشار وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش الى ان وزير المال علي حسن خليل اصاب بقوله ان ما يجب ان يعرفه الرأي العام كان اقتراحي فرض رسم مؤقت 3 % على كل المستوردات. لكنه اغفل او سقط سهوا عنه اقتراحي ان يذهب 35 % منها لدعم انتاجنا"
اضاف بطيش في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا "لا اله نصف القول ونقيضه، ويبقى القول دائما لا اله الا الله".
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