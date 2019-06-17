افرام: بموازنة العام 2019 نغير مسار لإقتصاد بلد من اقتصاد ريعي لاقتصاد منتج

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​نعمة افرام​ إلى ان "لبنان معروف بتوازناته، ومن المهم ان نتطلع لأن يصل الكفوء ب​التعيينات​ التي ستحصل، ويجب ان نشدد على ان تتضمن التعيينات شخصيات من المنتشرين"، مشيراً إلى "اننا كنت افضل الا ينفتح ملف التعيينات قبل انتهاء ​الموازنة​".

وعن الموازنة، أشار افرام في حديث تلفزيوني إلى أنه "في موازنة العام 2019 نغير مسار لإقتصاد بلد من ​اقتصاد​ ريعي الى اقتصاد منتج، وهناك افرقاء سياسيين لم يفهموا بعد انه يجب "العضّ على الجرح" في هذه المرحلة"، مشيراً إلى أنه " ليس هناك قطع حساب ولن تقر الموازنة قبل قطع الحساب"، مضيفاً: "عملنا في الموازنة لتقليص ​العجز​، واذا لم نخطي هذه الخطوة كنا سندخل على موازنة العام 2019 بعجز كبير، وطموحي ان نصل الى صفر عجز".

وعن الجمعيات الخيرية، أكد افرام أن "حماية كل انسان محتاج يجب ان تكون من صلب اولوياتنا، واقترح على معالي وزير الشؤون الإجتماعية تغيير روحية العقود مع الجمعيات، ووضع بند لتجديد العقود تلقائيا"، معتبراً أن "الحكومة قادرة على انقاذ الجمعيات، ولن نمس بأضعف فريق بالمجتمع اللبناني الذي نوليه اهمية كبيرة، ووزير الخارجية جبران باسيل في كان مصر في مناقشة الموازنة الا يتم المس بهذه الفئات".