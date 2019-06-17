شعبان: الوفد الروسي سيبحث ملف عودة النازحين وإعادة تفعيل المبادرة الروسية

أوضح مستشار رئيس ​الحكومة​ للشؤون الروسية ​جورج شعبان​أن "الوفد الروسي الذي سيصل إلى ​لبنان​ غداً أتى في آب الماصضي وهو الهدف من زيارته هو للبحث مع المسؤولين اللبنانيين بعدم مواضيع وتوجيه دعوة لهم للمشاركة في ​مؤتمر أستانة​ الذي يسيجري في منتصف الشهر القادم كعضو مراقب حيث سيتم سيتم بحث أزمة الناوحين السوريين بمشاركة من ​الامم المتحدة​".

وفي حديث تلفزيوني، لفت شعبان إلى أن "الوفد الروسي سيبحث في موضوع عودة ​النازحين السوريين​ لناحية تفعيل المبادرة الروسية والتوجه بشكل مشترك إلى ​المجتمع الدولي​"، مشيراً إلى أن "هذا الوفد سيطرح دور لبنان في عملية اعادة إعمار ​سوريا​ من الناحية اللوجستية نتيجة موقع لبنان".

وأكد أن "المبادرة الروسية قائمة ولكن أهم عوائقها هو التمويل وال​سياسة​ وهناك عقبات من تجاه ​النظام السوري​ لاننا نريد ضمانات للنازجين للعودة ك​العفو العام​ والتجنيد الاجباري والمسوؤلية الاساسية على الجهة الروسية هو الوضع الامني".