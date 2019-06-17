شعبان: الوفد الروسي سيبحث ملف عودة النازحين وإعادة تفعيل المبادرة الروسية

أوضح مستشار رئيس الحكومة للشؤون الروسية جورج شعبانأن "الوفد الروسي الذي سيصل إلى لبنان غداً أتى في آب الماصضي وهو الهدف من زيارته هو للبحث مع المسؤولين اللبنانيين بعدم مواضيع وتوجيه دعوة لهم للمشاركة في مؤتمر أستانة الذي يسيجري في منتصف الشهر القادم كعضو مراقب حيث سيتم سيتم بحث أزمة الناوحين السوريين بمشاركة من الامم المتحدة".
وفي حديث تلفزيوني، لفت شعبان إلى أن "الوفد الروسي سيبحث في موضوع عودة النازحين السوريين لناحية تفعيل المبادرة الروسية والتوجه بشكل مشترك إلى المجتمع الدولي"، مشيراً إلى أن "هذا الوفد سيطرح دور لبنان في عملية اعادة إعمار سوريا من الناحية اللوجستية نتيجة موقع لبنان".
وأكد أن "المبادرة الروسية قائمة ولكن أهم عوائقها هو التمويل والسياسة وهناك عقبات من تجاه النظام السوري لاننا نريد ضمانات للنازجين للعودة كالعفو العام والتجنيد الاجباري والمسوؤلية الاساسية على الجهة الروسية هو الوضع الامني".
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