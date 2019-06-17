القت القوى الامنية القبض على الشخص الذي رمى طفل حديث الولادة بصحة جيدة الى جانب جدار تحت جسر بلدة تفاحتا في منطقة الزهراني بعد ان تم التعرف عليه من قبل القوى الامنية وهو الان موقوف في مخفر زفتا قضاء النبطية.
وكان الطفل قد اودع مستشفى علاء الدين في الصرفند بناء على اشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، واقتيد السوري الذي عثر عليه الى فصيلة درك عدلون لأخذ افادته في هذه القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر القوى الامنية تلقي القبض على شخص رمى طفلا تحت جسر بلدة تفاحتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.