القوى الامنية تلقي القبض على شخص رمى طفلا تحت جسر بلدة تفاحتا

القت ​القوى الامنية​ القبض على الشخص الذي رمى طفل حديث الولادة بصحة جيدة الى جانب جدار تحت جسر بلدة تفاحتا في منطقة الزهراني بعد ان تم التعرف عليه من قبل القوى الامنية وهو الان موقوف في مخفر زفتا ​قضاء النبطية​.

وكان الطفل قد اودع مستشفى علاء الدين في ​الصرفند​ بناء على اشارة ​النيابة العامة​ الاستئنافية في الجنوب، واقتيد السوري الذي عثر عليه الى فصيلة درك ​عدلون​ لأخذ افادته في هذه القضية.