غطى دخان كثيف ممزوج بالغازات السامة يغطي، منذ العصر، أحياء واسعة من بلدة ميس الجبل الحدودية - قضاء مرجعيون، وهو منبعث من حرائق مكب النفايات في بلدة شقرا.
كما أن الرؤية تبدو شبه معدومة في حي القندولة بميس الجبل، إذ عمد بعض اهاليه إلى النزوح من منازلهم بسبب الروائح الكريهة والسموم والغازات التي تسبب بها الحريق في المكب المذكور.
كانت هذه تفاصيل خبر دخان يغطي أحياء ميس الجبل مصدره مكب النفايات في شقرا وأهالي حي القندولة نزحوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.