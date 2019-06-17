دخان يغطي أحياء ميس الجبل مصدره مكب النفايات في شقرا وأهالي حي القندولة نزحوا

غطى دخان كثيف ممزوج بالغازات السامة يغطي، منذ العصر، أحياء واسعة من بلدة ​ميس الجبل​ الحدودية - قضاء مرجعيون، وهو منبعث من حرائق مكب النفايات في ​بلدة شقرا​.

كما أن الرؤية تبدو شبه معدومة في حي القندولة بميس الجبل، إذ عمد بعض اهاليه إلى ​النزوح​ من منازلهم بسبب الروائح الكريهة والسموم والغازات التي تسبب بها الحريق في المكب المذكور.