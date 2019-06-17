درغام: اذا لم نعالج موضوع النازحين السوريين لن يبقى لبنان

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام انه "نحن في التيار عندما يكون لدينا مصلحة وطنية ويمكن ان يبقى لبنان أولا، طبعا نفضل أن يبقى لبنان"، مشيراً الى انه "اذا لم نعالج موضوع النازحين السوريين لن يبقى لبنان".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح درغام ان "وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب سيقدم خطة تتعلق بملف النازحين السوريين"، لافتاً الى أنه "لماذا القوات اللبنانية فقط يثيرون التعليقات ولكن لا يتقدموا بأي خطة لعودة النازحين"، معتبراً "أنهم فقط يعتمدون السلبية في الملفات".
وشدد على انه "على القوات اللبنانية ان تعرف ان لا آحادية لهم في بشري، وغير بشري، وكل الآحاديات انكسرت في لبنان"، مشيراً الى أنه "اليوم بموضوع النازحين السوريين اتهموا رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل انه عنصري، فعلى سبيل المثال من كانوا يتهمون باسيل في عكار هم أكثر من يطالبون بالعودة نحن نطالب بالعودة الآمنة هم يريدينهم ان يعودوا كيفما كان".
وأشار درغام الى أن "البعض يريد أن يفشل الخطة فقط لاننا نحن نريدها، وملف المحلات غير القانونية مسؤول عنها وزير الاقتصاد الذي سيقوم بالمهام بهذا الملف، واذا كان هناك نوايا يمكن ان نصل لعودة النازحين".
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