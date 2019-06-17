شكرا لقرائتكم خبر عن 49.7 مليار جنيه نصيب الخزانة العامة من مصلحة الجمارك بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت جملة الإيرادات المُتوقعة بمشروع موازنة مصلحة الجمارك للسنة المالية الجديدة 52 مليار و312 مليون و121 ألف جنيه، مقابل 45 مليار و596 مليون و652 ألف جنيه بموازنة 18/2019، بزيادة قدرها 6 مليارات و715 مليون و469 ألف جنيه، بمعدل نمو بلغ 14.7%.

فيما بلغ الفائض الذى يؤول إلى الخزانة العامة من موازنة مصلحة الجمارك 49 مليار و732 مليون و72 ألف جنيه، مقابل 43 مليار و348 مليون و32 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 18/2019، بزيادة قدرها 6 مليارات و384 مليون و40 ألف جنيه، بنسبة 14.7%.

وهذا بعد أن سجلت جملة مصروفات مُتوقعة خلال السنة الجديدة تبلغ 2 مليار و577 مليون و549 ألف جنيه، منها 2 مليا و150 مليون و933 ألف جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و85 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و163 ألف جنيه فوائد، وو144 مليون و300 جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و450 ألف جنيه مصروفات أخرى، و179 مليون جنيه استثمارات.