6 حالات غش ونشر الامتحان بالمحمول.. ننشر تقرير غرفة العمليات المركزية للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، اليوم الاثنين، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، في مواد: الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق.

وبحسب تقرير غرفة العمليات المركزية، أدى 269 ألفاً و104 طالب/طالبة بالشعبة العلمية "العلوم" الامتحان في مادة الأحياء، بينما أدى 117 ألفاً و331 طالب/ طالبة بالشعبة العلمية "رياضيات" الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، كما أدى 255 ألفاً و194 طالب/ طالبة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

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وأضاف عبد الحكم، أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 6 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك في: محافظة الجيزة "إدارة الحوامدية" و"إدارة الوراق"، محافظة البحيرة "إدارة إيتاي البارود"، محافظة أسيوط "إدارة ديروط، وإدارة البداري"، ومحافظة القاهرة "إدارة المرج"، وجرى تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما أدى طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الجيولوجيا بإجمالي عدد (151) طالب/ طالبة والامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الرياضيات التطبيقية بإجمالي عدد 217 طالب/ طالبة.

ويؤدي غدًا الثلاثاء الموافق 19 يونيو 2019 طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في علم النفس، وعلم الاجتماع بإجمالي عدد 192 طالب/ طالبة.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم) يؤدون يوم السبت الموافق 22 يونيو 2019 الامتحان في مادة (الفيزياء) بإجمالي عدد 390 ألفا و203 طالب/طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي عدد 261 ألفا و653 طالب/ طالبة، كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الكيمياء بإجمالي عدد 365 طالب/ طالبة.