دوريات اللاسلكي توقع هاربين من 32 سنة سجن بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رحلة هروب امتدت سنوات ظن معها عاطل أن سقوطه في قبضة الشرطة بات أمر مستبعد لاسيما توقف ملاحقته في أماكن إقامته لكن تأتي رياح الدوريات الأمنية بما لم تشتهيه سُفن الرجل الأربعيني.

كعادته كل يوم يصل النقيب أحمد جامع مقر عمله بإدارة تأمين أكتوبر لاستلام خط السير الذي يتجدد ليشمل نطاق جغرافي لما سبقه، وفي أثناء تجوله اشتبه الضابط والقوة المرافقة له بالقول الأمني (615 لاسلكي) في أحد الأشخاص فتم استيقافه.

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تبين بالفحص أنه يدعى "جهاد. ز" 40 سنة عاطل مقيم المعادي القاهرة، المحكوم عليه بالسجن 28 سنة وشهرين في 28 قضية ( شيك – إيصال أمانة) أخرهم 2017 جنح قسم المعادي (شيك).

وفي نفس السياق أثناء مرور القول الأمني (609 لاسلكي) بقيادة ملازم أول عمرو الورداني الضابط بإدارة تأمين أكتوبر لملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة الحي السادس دائرة قسم ثاني أكتوبر، تمكن من ضبط "حسين. ا" 35 سنة، عاطل مقيم المرج القاهرة، المحكوم عليه في 3 قضايا (إيصال أمانة – ضرب – تبديد) بإجمالي 4 سنوات و6 شهور أخرهم 2018 جنح قسم عين شمس (تبديد) بالسجن سنة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة في شتى صورها في مجال المنع والكشف، وفي إطار تنفيذ خطة العمل الميداني الموضوعة بمعرفة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، ودور الأكمنة الثابتة والمتحركة وضبط المسجلين جنائيًا والعناصر الخطرة خاصة المحكوم عليهم الهاربين من الأحكام القضائية.