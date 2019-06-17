شيخ الأزهر في ذكرى وفاة الشعراوي: عالم رباني كتب الله له المحبة في القلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يعد أبرز المجددين في تفسير كتاب الله.

وأوضح فضيلة خلال تغريدة له نشرتها الصفحة الرسمية للأزهر الشريف "فيسبوك"، مساء الاثنين، في ذكرى وفاة الشيخ الشعراوي: رحم الله الشيخ محمد متولي الشعراوي، أبرز المجددين في تفسير كتاب الله، كان حين يفسر القرآن وكأنه يبعث الحياة في الحروف والكلمات فترتسم فيمع وقلصورة حية مبسطة لا يحتاج إلى مجهود كبير لفهمها واستيعابها".

وأوضح شيخ الأزهر "أن المولى عز وجل كتب للشيخ الشعراوي المحبة والقبول في قلوب المؤمنين، ولا شك أن ذلك توفيق من الله خص به هذا العالم الرباني الذي كان متفانيًا لخدمة دينه، محبًا لوطنه".