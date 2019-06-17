مقتدى الصدر يدعو إلى سرعة حسم الحقائب الشاغرة في الحكومة العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - النجف (د ب أ) دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الكتل السياسية العراقية إلى تفويض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال عشرة أيام لاستكمال التشكيلة الوزارية. وقال الصدر في بيان صحفي: "أوجه كلامي إلى الكتل السياسية أجمع بأن تفوض رئيس الوزراء بإتمام التشكيلة الوزارية خلال عشرة أيام". Advertisements ودعا الصدر رئيس الوزراء إلى أن "يراعي مصلحة الوطن وأن يكون الاختيار وفق النزاهة والكفاءة والتخصص وإلا فلن يسانده". وحث الصدر البرلمان العراقي "إلى الإسراع بالتصويت على اللجان البرلمانية المتبقية وإلا سيكون لنا وقفة أخرى وانتم أعلم بمواقفنا". وأخفقت الحكومة والبرلمان العراقي خلال الأشهر الماضية بحسم حقائب الدفاع والداخلية والتربية والعدل الشاغرة بسبب الاختلافات داخل الكتل البرلمانية.

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