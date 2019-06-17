"العسكري السوداني": حريصون على التوافق حول ترتيبات الفترة الانتقالية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (د ب أ)

أعرب المجلس العسكري السوداني، اليوم الإثنين عن حرصه على التوافق حول تريبات الفترة الانتقالية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبد الخالق سعيد عضو المجلس العسكري الانتقالي ورئيس اللجنة الاجتماعية الفئوية والسيد اللواء ركن مهندس إبراهيم جابر عضو المجلس رئيس اللجنة الاقتصادية اليوم الاثنين مع العاملين بوزارة الخارجية، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وجدد الفريق أول صلاح الدين عبدالخالق حرص المجلس العسكري للوصول إلى توافق وطني حول ترتيبات الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية مؤكدا زهدهم في السلطة.

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وقدم اللواء الركن إبراهيم جابر شرحاً مفصلاً حول الخطوات والاجراءات العاجلة التي إتخذها المجلس العسكري لمعالجة الاوضاع الاقتصادية الحرجة للبلاد وتأمين الاحتياجات من المواد التموينية المختلفة وإنجاح الموسم الزراعي وتهيئة البلاد للاستثمارات الخارجية.

كانت قوى الحرية والتغيير قد اوقفت المحادثات مع المجلس العسكري، الذي تولى إدارة السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في شهر أبريل الماضي، لتسليم السلطة للمدنيين في اعقاب قيام قوات أمنية بفض الاعتصام في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية (كيان غير رسمي) قتل 117 شخصًا في فض الاعتصام، فيما أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل 61شخصا.