24 ساعة انضباطا بالطالبية.. ضبط 40 فرش حشيش و19 هاربا و160 حالة تعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

للأسبوع الثاني على التوالي واصلت قوات الشرطة حملاتها المكبرة لفرض السيطرة الأمنية وإزالة الإشغالات والمعوقات من الطريق العام بشارع عثمان محرم بمنطقة الطالبية بمشاركة ضباط 5 إدارات نوعية بمديرية أمن الجيزة.

خلال الـ24 ساعة الماضية حققت الحملة التي يترأسها اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة نتائج إيجابية عدة في مجال المرافق والبحث الجنائي.

في مجال المرافق تم إزالة 22 "كشك" ورفع 220 طن قمامة و11 إعلانات بدون ترخيص و11 عربة فول و34 عربة يد بالإضافة إلى 35 ثلاجة مشروبات غازية ومياه بالطريق بإجمالي 160 مخالفة.

شملت الجهود الأمنية القبض على متهم صارد ضده أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، وتنفيذ 19 حكما قضائيا متنوعا (جناية - مستأنف - جزئي) وضبط 4 قطع سلاح ناري وأبيض وقضية مخدرات.

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في سياق متصل وردت معلومات أكدتها تحريات النقيب محمد أحمد فهمي معاون مباحث قسم الطالبية، بأن "ممدوح. ع" 33 سنة، عاطل مقيم مرسى مطروح، يزاول نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا دائرة القسم مشرحا لنشاطه غير المشروع.

جهود البحث التي أشرف عليها المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية أكدت أن المتهم سبق اتهامه في قضيتين (مخدرات – سرقة مسكن) آخرهم 2018 جنايات قسم مطروح (مخدرات )، ومحكوم عليه في 4 قضايا بالسجن 4 سنوات و6 أشهر وكفالة 1000 جنيه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه في أثناء سيره بالسيارة رقم (ج د ب مصر) ماركة "هيونداي" بشارع ترسا بحوزته 40 فرشا لجوهر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات وهاتف محمول ومبلغ 96 ألفا و400 جنيه، أقر بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجه على عملائه.

تحررت المحاضر حيال المتهمين، وأحالهم اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.