ألعاب مغشوشة ومخابز مخالفة.. جهود مباحث التموين في الجيزة خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لا تدخر الأجهزة الأمنية جهدا في التصدي لحالات الغش المستهلكين وضبط الخارجين عن القانون بشأن ما يتعلق بالمجالات التموينية، والحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل تننفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

توجيهات مستمرة من اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة لمساعديه بتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لجشع التجار وأصحاب المخازن بتكثيف الحملات التموينية وتنشيط مصادر المعلومات السرية بإدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع مباحث التموين.

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جهود البحث والتحري التي قادها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة توصلت إلى أن "حسين.ش" 45 سنة، صاحب شركة (ماي كيدز) للاستيراد والتصدير بحدائق الأهرام، قام باستيراد رسالة "ألعاب أطفال" غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومرفوضة من الهيئة العامة للرقابة، وأنه بصدد طرحها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، انطلقت مأمورية من رجال مباحث التموين استهدفت الشركة المُشار اليها أسفرت عن ضبط مالكها، وعُثر بداخلها على 10 آلاف و416 قطعة "ألعاب أطفال" غير مطابق للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام، وذلك كما جاء بتقرير مفتش التموين المرافق للحملة.

جهود إدارة التموين لم تتوقف عند تلك الواقعة، إذ شن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة على مدار الأربع والعشرين ساعة السابقة أسفرت عن ضبط 85 قضية تموينية متنوعة أبرزها 16 منشأة دون ترخيص، 12 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات و15 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن.