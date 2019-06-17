مباحثات عسكرية بين الإمارات والبحرين

بحث المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اليوم الاثنين، مع الفريق الركن حمد بن محمدثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات ،علاقات التعاون والتنسيق المشترك القائم بين قوة
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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