مباحثات عسكرية بين الإمارات والبحرين

بحث المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اليوم الاثنين، مع الفريق الركن حمد بن محمد

ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات ،علاقات التعاون والتنسيق المشترك القائم بين قوةدفاع البحرين والقوات المسلحة الإماراتية على كافة الأصعدة خاصة فيما يتعلق بالتعاون العسكري في كافة المجالات.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

