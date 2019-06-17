رئيس الوزراء العراقي: العلاقات مع روسيا مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أن العلاقات العراقية الروسية مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها
وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي - في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن رئيس مجلس الوزراء استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له الذي يضم نائب وزير الخارجية وعددا من المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية والقائم بالأعمال الروسي في بغداد".
وأضاف البيان، أنه جرى بحث العلاقات بين البلدين في
وتابع أن رئيس مجلس الوزراء أعرب عن شكره وتقديره لمواقف الرئيس الروسي فلاديميربوتين الداعمة للعراق واعتزازه بتطور العلاقات وارتياحه لوجود الرغبة المشتركة بتوسيعها في المجالات كافة.
ونقل البيان عن عبد المهدي قوله، إن العلاقات العراقية الروسية مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها
ولفت إلى أن المبعوث الروسي نقل تحيات الرئيس الروسي وتمنياته للعراق وحكومته وشعبه بالمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار، والرغبة باستمرار التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيز العلاقات الثنائية المتنامية، وترحيب بلاده بعودة العراق إلى دوره في المنطقة بقوة، والعمل المشترك بين العراق وروسيا فيما يخص محاربة الإرهاب والسعي لتحقيق الاستقرار في سوريا وعموم المنطقة، واهتمام روسيا بمشاركة العراق في مؤتمر استانة كمراقب، وضرورة تعاون دول الجوار لإنهاء حالة الحرب فيها واستمرار جهود محاربة الإرهاب والقضاء على بقايا "داعش".
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