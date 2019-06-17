حكومة الكويت تدعو المجتمع الدولي لمواجهة جرائم الحوثيين بحق السعودية

ندد مجلس الوزراء الكويتي، المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة الأعمال الإجرامية المتكررة للحوثيين على الأراضي السعودية وتداعياتها الخطيرة.



وأعرب مجلس الوزراء الكويتي

- في بيان صادر عنه، عقب جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الاثنين بقصر السيف، برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي المشين من قبل المليشيات الحوثية، الذي استهدف مطار (أبها) الدولي جنوب السعودية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الجرحى المدنيين الأبرياء.



وأكد أن هذه الجريمة الإرهابية تتعارض مع القيم الإسلامية والإنسانية والقانون الدولي، وتستهدف المنشآت والمناطق الأهلة بالسكان والأمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، كما أكد تضامن الكويت مع السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.



كما أعرب مجلس الوزراء الكويتي

مجددًا عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم التخريبي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس الماضي، مؤكدًا على ما يمثله هذا العمل الإرهابي من خرق لكل المواثيق والقوانين الدولية، وتهديدًا مباشرًا لحركة الملاحة البحرية وإمدادات العالم من الطاقة.



ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة لحماية خطوط الملاحة الدولية، وردع كل من تسول له نفسه تهديد النظام التجاري العالمي، وتعريض الاقتصاد العالمي للخطر، وكل ما من شأنه حفظ الأمن والسلام الإقليمي والدولي في هذه المنطقة الحيوية من العالم.