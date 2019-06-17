قائد الجيش اللبناني: نتعامل مع إرهاب غير تقليدي يتخفى بين الناس

أعلن قائد الجيش اللبناني العماد، جوزيف عون، أن الإرهاب الذي يتعرض له لبنان حالياً غير تقليدي ويعمل على التخفي بين الناس بصورة معقدة وغير واضحة، ويتحين الفرص من خلال بعض الخلايا النائمة لتنفيذ اعتداءات إرهابية.
وأشار العماد عون - في كلمة اليوم الاثنين، خلال تفقده كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان (معهد عسكري تابع للجيش اللبناني) – إلى أن القوات المسلحة اللبنانية أظهرت سرعة الاستجابة وحسن التصرف في التعامل مع الاعتداء الإرهابي الذي شهدته مدينة طرابلس (شمالي البلاد) مطلع
وأثنى قائد الجيش اللبناني على حجم التطور الكبير الذي شهده جهاز مخابرات الجيش ومستوى جاهزيتها، على نحو أحبط الكثير من المخططات الرامية إلى تنفيذ اعتداءات إرهابية، مشيرا إلى أن الاعتداءات التي تمكن إرهابيون من تنفيذها استطاعت الوحدات العسكرية المختصة بالتعامل مع الإرهاب وحفظ الأمن، القضاء على مرتكبيها.
وأشار إلى أنه من بين ما تقدمه الدراسة في كلية
وشهدت مدينة طرابلس ليلة عيد الفطر اعتداء إرهابيا مسلحا نفذه إرهابي ينتمي إلى تنظيم داعش بأسلوب (الذئاب المنفردة)، وتبين أنه سبق له القتال ضمن صفوف التنظيم بمدينة الرقة في سوريا، حيث استخدم بندقية آلية (رشاش) وعددا من القنابل في الهجوم على تمركزات شرطية وعسكرية، على نحو أسفر عن مقتل ضابط وعريف بالجيش، وعريف وجندي بجهاز قوى الأمن الداخلي.
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