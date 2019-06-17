غدا.. ممثل بوتين الخاص يصل بيروت

يصل الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتييف، إلى لبنان غدا، في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين، تطورات الأوضاع في سوريا، وملف النازحين السوريين.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر مطلعة قولها إن "لافرنتييف سيبحث في بيروت، عملية إعادة الإعمار والمبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وغيرها من الملفات".
وأضافت المصادر، أنه "رغم أن
وكشفت هذه المصادر، أن "لافرينتيف سيوجه دعوة رسمية للبنان للمشاركة في جولة مفاوضات "أستانا 13"، التي ستعقد في يوليو
ويثير ملف النازحين السوريين في لبنان، جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، فالبعض يعتبر سياسة الحكومة "عنصرية" بحقهم، لا سيما في ما بتعلق باليد العاملة وفرص العمل، والبعض الآخر يصر على ضرورة عودتهم السريعة إلى المناطق الآمنة في سوريا.
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