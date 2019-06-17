احتجاز 7 متسلقين بجبل شمال باكستان بسبب انهيار جليدى

تسبب انهيار جليدى ضرب اليوم الاثنين، جبل شمالى باكستان فى احتجاز سبعة متسلقين.
وأوضح منظم جولات سياحية، أشرف أمان، والذى رتب للرحلة الاستكشافية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية - أن الانهيار الجليدى ضربالمتسلقين، الذين من بينهم أربعة إيطاليين وثلاثة باكستانيين، خلال نزولهم للجبل، غير أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن حالتهم.
ومن جهته، أكد السفير الإيطالى لدى باكستان ستيفانو
كما أشار سكرتير نادى جبال الألب فى باكستان كرار حيدر، إلى أن السلطات تحاول الدفع بمروحية إلى المقاطعة غدًا الثلاثاء بغرض إنقاذ المتسلقين الذين تقطعت بهم السبل ونقلهم بأمان إلى المخيم الرئيسي.
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